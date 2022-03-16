КНР призвали США задуматься о своей роли в украинском кризисе

США следует задуматься о своей роли в развитии кризиса на Украине вместо того, чтобы продолжать «безответственно распространять дезинформацию». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что так дипломат прокомментировал сообщения СМИ о том, что Китай готов оказать военную помощь России в связи с продолжающимися боевыми действиями на территории Украины.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия запросила у Китая военную помощь для проведения специальной военной операции по указу президента России Владимира Путина на территории Украины. Москва и Пекин опровергли эту информацию. Затем газета сообщила, что США разослали своим союзникам информацию о готовности Китая оказать России помощь для продолжения специальной военной операции на Украине.

Официальный представитель МИД КНР возмутился подобными сообщениями. Он заявил, что США создают и распространяют заведомо ложную информацию, и назвал их действия «непрофессиональными, аморальными и безответственными». Лицзянь подчеркнул, что США только дискредитируют себя, публикуя подобные новости.