Сенат США единогласно одобрил резолюцию против руководства РФ

Сенат США единогласно принял резолюцию, согласно которой действия российского руководства в отношении Украины подлежат осуждению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
«Сенат единогласно поддержал резолюцию, осуждающую Россию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие резолюции не накладывает на исполнительную власть никаких обязательств и не имеет законодательной силы.
Документ составил республиканец Линдси Грэм. Он выступил с предложением осудить действия, которые исходят от президента России Владимира Путина, российских Вооруженных сил и военного командования РФ. Полный текст резолюции доступен для просмотра на сайте законодателя.
Кроме того, сенаторы пришли к соглашению по поводу необходимости «привлечь президента России Владимира Путина, российский Совет безопасности, Вооруженные силы и командование к ответственности за их поддержку продолжающегося насилия». Отмечается, что США и страны-союзники должны использовать все доступные им средства, чтобы прекратить военный конфликт на территории Украины и заставить всех виновных в эскалации ситуации понести соответствующее наказание.