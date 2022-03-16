Сенат США единогласно одобрил резолюцию против руководства РФ

Сенат США единогласно принял резолюцию, согласно которой действия российского руководства в отношении Украины подлежат осуждению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

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«Сенат единогласно поддержал резолюцию, осуждающую Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие резолюции не накладывает на исполнительную власть никаких обязательств и не имеет законодательной силы.

Документ составил республиканец Линдси Грэм. Он выступил с предложением осудить действия, которые исходят от президента России Владимира Путина, российских Вооруженных сил и военного командования РФ. Полный текст резолюции доступен для просмотра на сайте законодателя.