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44 минуты назад

Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры украинской делегации с Россией о прекращении боевых действий должны продолжаться. Он пояснил, что хоть прийти к соглашению трудно, но важно, а позиции сторон уже звучат реалистичнее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение Зеленского в Telegram.

Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ
Фото: ReutersReuters

«Каждому нужно работать на своем месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что надеется на решение в пользу Киева. По его словам, ему оперативно докладывают о ходе переговоров, однако для принятия решения в интересах Украины требуется время.

Ранее член делегации Киева, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что 15 марта российско-украинские переговоры возобновились. Отмечается, что уже состоялись три раунда переговоров на территории Белоруссии: 28 февраля, 3 и 7 марта.

Десятого марта в Турции прошел саммит глав российского и украинского МИД Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Позже Кулеба заявил, что сторонам не удалось прийти к соглашению по вопросу прекращения огня.

В мире,Давид Арахамия,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Верховная Рада,
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