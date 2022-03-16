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37 минут назад

Украинцам запретили въезд в Израиль без специального разрешения

Елена Прошина

Израиль сможет принять на территории страны не более пяти тысяч граждан Украины и только при наличии у них специального разрешения. Правительство отказалось пускать беженцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт посольства Украины в Израиле.

Израиль ввел ограничение для украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как подчеркнули в дипломатическом представительстве, жителям Украины для въезда необходимо подать заявку и получить специальное разрешение от МВД Израиля, которое предоставляют при определенных условиях и лишь приоритетным категориям граждан.

«Прибытие в Израиль и посадка на рейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля», — говорится в сообщении.

Новые ограничения также коснутся туристов из Украины. В публикации указано, что теперь туристы не могут беспрепятственно въехать в Израиль. Им также необходим специальный документ.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил недовольство касательно решения властей Израиля. Он заявил, что это фактически приостановка безвизового режима между странами.

«Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении», — сообщил он.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,
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