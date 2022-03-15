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51 минуту назад

Офис Зеленского: переговоры украинской и российской делегаций продолжатся 16 марта

ТАССТАСС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что делегации России и Украины продолжат переговоры в среду. По его словам, в позициях сторон существуют фундаментальные противоречия, но есть и возможность компромисса.

В Киеве заявили о фундаментальных противоречиях в позициях делегаций РФ и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы продолжим завтра. Очень сложный и жесткий переговорный процесс. Есть фундаментальные противоречия. Но, определенно, есть и возможность компромисса. Во время перерыва [в переговорах рабочие] подгруппы продолжат свою работу", - написал Подоляк во вторник в Twitter.

При этом, комментируя переговоры интернет-изданию "Страна", Подоляк заявил, что точное время их возобновления пока не известно.

"Согласуем время ночью, когда доработаем в подгруппах", - пояснил он.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Второй состоялся 3 марта в Беловежской Пуще, третий - 7 марта в Брестской области. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Очередные переговоры делегаций России и Украины начались в понедельник в формате онлайн. Позже было объявлено, что стороны взяли паузу, во вторник переговоры возобновились.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Михаил Подоляк,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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