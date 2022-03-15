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1 час назад

В Бразилии выявили первые случаи заражения вариантом коронавируса "дельтакрон"

ТАССТАССиещё 1

Первые случаи заражения вариантом коронавируса "дельтакрон" обнаружены в Бразилии. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава страны Марселу Кейрога.

В Бразилии выявили дельтакрон
Фото: ReutersReuters

"Это вариант, который, предположительно, является комбинацией "омикрона" и "дельты" - "дельтакрон" - и который в большей степени распространен во Франции и других странах Европы. Наши специалисты по геномам уже выявили два случая в Бразилии: один - в штате Амапа, другой - в штате Пара. Мы следим за всеми этими случаями", - цитирует главу ведомства издание "Антагониста".

Соседние штаты Амапа и Пара расположены на севере Бразилии, в регионе экваториальных дождевых лесов Амазонии. Амапа на севере граничит с Французской Гвианой.

В Бразилии с населением 213 млн человек с начала эпидемии выявлено около 29,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 655 тыс. завершились летальным исходом. Выздоровели более 27,8 млн человек, 886 тыс. случаев считаются активными.

Полностью привиты от коронавируса более 152,7 млн жителей. Свыше 60 млн человек ревакцинированы, примерно 23,5 млн бразильцев не завершили прививочный курс. С середины января в стране началась вакцинация детей в возрасте от 5 лет.
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