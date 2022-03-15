В Бразилии выявили дельтакрон

"Это вариант, который, предположительно, является комбинацией "омикрона" и "дельты" - "дельтакрон" - и который в большей степени распространен во Франции и других странах Европы. Наши специалисты по геномам уже выявили два случая в Бразилии: один - в штате Амапа, другой - в штате Пара. Мы следим за всеми этими случаями", - цитирует главу ведомства издание "Антагониста".