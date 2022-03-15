В Белом доме отреагировали на санкции России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что никто из американских чиновников, попавших в российские санкционные списки, не планировал визитов в Россию и не имеет там банковских счетов, к которым можно закрыть доступ.
«Так что, мы будем продвигаться вперед», - заявила Псаки.
Она также отметила, что президент США именуется как Джозеф Байден-младший, поэтому под санкции РФ мог попасть отец главы государства.
«В первую очередь я отмечу, что президент Байден-младший, они могли подвергнуть санкциям его отца», - сказала Псаки.
Она также выразила уверенность, что при необходимости провести контакты с Россией такая возможность найдется.
Ранее во вторник, 15 марта, Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и других представителей политических кругов США.