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57 минут назад

В Белом доме отреагировали на санкции России

Вероника Полынина

В Белом доме прокомментировали санкции России в отношении руководства США, передает РИА «Новости».

В Белом доме отреагировали на санкции России
Фото: ReutersReuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что никто из американских чиновников, попавших в российские санкционные списки, не планировал визитов в Россию и не имеет там банковских счетов, к которым можно закрыть доступ.

«Так что, мы будем продвигаться вперед», - заявила Псаки.

Россия ввела санкции против Байдена

Она также отметила, что президент США именуется как Джозеф Байден-младший, поэтому под санкции РФ мог попасть отец главы государства.

«В первую очередь я отмечу, что президент Байден-младший, они могли подвергнуть санкциям его отца», - сказала Псаки.

Она также выразила уверенность, что при необходимости провести контакты с Россией такая возможность найдется.

Ранее во вторник, 15 марта, Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и других представителей политических кругов США.

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