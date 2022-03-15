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39 минут назад

Армения заявила о готовности установить дипломатические отношения с Турцией

Lenta.ruLenta.ru

Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. Об этом сообщает РИА Новости.

Армения заявила о готовности установить дипломатические отношения с Турцией
Фото: ТАССТАСС

«Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели. Я считаю, что мы должны без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире», — добавил глава МИД.

12 марта состоялась встреча Мирзояна и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал логичным возможное установление дипотношений с Турцией и открытие границ между двумя странами. По его словам, такой шаг поддерживает все международное сообщество.

Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

В мире,Никол Пашинян,Мевлют Чавушоглу,
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