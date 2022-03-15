Анонсирован визит Байдена в Европу

По ее словам, американский лидер "отправится в Брюссель (Бельгия) позднее в этом месяце, там он примет участие во внеочередном саммите НАТО 24 марта, чтобы обсудить текущие усилия по сдерживанию и обороне" в свете проведения Россией операции на Украине.