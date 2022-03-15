Анонсирован визит Байдена в Европу

Президент США Джо Байден на предстоящем саммите Североатлантического альянса обсудит вопросы, касающиеся сдерживания России и обороны, он также примет участие в совещании Европейского совета. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.
По ее словам, американский лидер "отправится в Брюссель (Бельгия) позднее в этом месяце, там он примет участие во внеочередном саммите НАТО 24 марта, чтобы обсудить текущие усилия по сдерживанию и обороне" в свете проведения Россией операции на Украине.
"Он также примет участие в запланированном саммите Европейского совета, чтобы обсудить вопросы, вызывающие у нас общую озабоченность относительно Украины, включая трансатлантические усилия, направленные на то, чтобы Россия понесла экономические издержки, на предоставление гуманитарной помощи <...> и преодоление других вызовов, связанных с конфликтом", - добавила Псаки.
Министры финансов и юстиции США проведут в среду первое заседание рабочей группы Запада по противодействию "олигархам" РФ, заявила Псаки.
Байден считает, несмотря на давление со стороны Киева и Конгресса США, что создание бесполетной зоны над Украиной было бы эскалацией, отметила она.