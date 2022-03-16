Франция начала расследование после гибели журналиста на Украине

Франция начала расследование после гибели оператора на Украине оператора телеканала Fox News Пьера Закржевски на Украине. Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает РИА Новости .

«Французское правосудие объявило в среду о начале расследования военного преступления после гибели франко-ирландского журналиста в понедельник под Киевом», — говорится в сообщении.

О смерти Закржевски стало известно во вторник, 15 марта. 55-летний оператор работал над материалом вместе с корреспондентом Бенджамином Холлом в населенном пункте Горенка в окрестностях украинской столицы. Автомобиль, на котором они передвигались, попал под огонь. В результате корреспондент был ранен, а оператор погиб.