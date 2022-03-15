США расширили список санкций против России и Белоруссии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство финансов США.
В новый список вошли 15 физлиц из РФ и Белоруссии, включая представителей «российского военного руководства», и одна организация.
В частности, под санкции попала жена президента Белоруссии Александра Лукашенко Галина, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
В санкционном списке также числится одна организация - отдел МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни.
На фоне украинского кризиса США ранее ввели «полные блокирующие санкции» в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российских бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Алишера Усманова.
Позже американские санкции расширили - под них в том числе попали жена и взрослые дети Пескова, а также некоторые депутаты Госдумы.