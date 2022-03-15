В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
8 минут назад

США расширили список санкций против России и Белоруссии

Вероника Полынина

США расширили список санкций против России и Белоруссии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство финансов США.

В новый список вошли 15 физлиц из РФ и Белоруссии, включая представителей «российского военного руководства», и одна организация.

В частности, под санкции попала жена президента Белоруссии Александра Лукашенко Галина, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В санкционном списке также числится одна организация - отдел МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни.

На фоне украинского кризиса США ранее ввели «полные блокирующие санкции» в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российских бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Алишера Усманова.

Позже американские санкции расширили - под них в том числе попали жена и взрослые дети Пескова, а также некоторые депутаты Госдумы.

В мире,Видео,Евгений Пригожин,Дмитрий Шугаев,Алишер Усманов,Юнусбек Евкуров,Александр Михеев,Аркадий Ротенберг,Борис Ротенберг,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,ФСВТС России,МВД России,Рособоронэкспорт,Казначейство США,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители