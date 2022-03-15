В Испании конфисковали яхту Lady Anastasia

В Испании задержали яхту Lady Anastasia, которая, предположительно, имеет отношение к генеральному директору «Рособоронэкспорта» Александру Михееву, попавшему в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Яхту задержали в порту Адриано в муниципалитете Кальвия на острове Майорка. Директор по эксплуатации порта Исабель Теруэль объяснила, что судно «включено в европейский регламент санкций в связи с конфликтом на Украине».

Она подчеркнула, что судно не ходит под российским флагом и не принадлежит человеку под санкциями напрямую. Яхта принадлежит компании и ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

В министерстве транспорта Испании сообщили, что яхта была задержана по распоряжению главного управления торгового флота с целью «получить информацию, которая подтвердит реального владельца» и поможет установить, является ли яхта собственностью или находится под контролем «физического или юридического лица, которое попало в список лиц или компаний, включенных в четвертый пакет санкционных мер, введенных против России и Белоруссии в понедельник, 14 марта».