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20 минут назад

В Испании конфисковали яхту Lady Anastasia

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В Испании задержали яхту Lady Anastasia, которая, предположительно, имеет отношение к генеральному директору «Рособоронэкспорта» Александру Михееву, попавшему в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Испании конфисковали яхту Lady Anastasia
Фото: yachtharbour.comyachtharbour.com

Яхту задержали в порту Адриано в муниципалитете Кальвия на острове Майорка. Директор по эксплуатации порта Исабель Теруэль объяснила, что судно «включено в европейский регламент санкций в связи с конфликтом на Украине».

Она подчеркнула, что судно не ходит под российским флагом и не принадлежит человеку под санкциями напрямую. Яхта принадлежит компании и ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

В министерстве транспорта Испании сообщили, что яхта была задержана по распоряжению главного управления торгового флота с целью «получить информацию, которая подтвердит реального владельца» и поможет установить, является ли яхта собственностью или находится под контролем «физического или юридического лица, которое попало в список лиц или компаний, включенных в четвертый пакет санкционных мер, введенных против России и Белоруссии в понедельник, 14 марта».

По информации испанских СМИ, Lady Anastasia связана с гендиректором «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым. 26 февраля яхту пытался затопить один из членов экипажа – украинец по национальности.

В мире,Александр Михеев,Рособоронэкспорт,ЕС,
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