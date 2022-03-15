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36 минут назад

Задержанный за превышение скорости американец обвинил в этом Путина

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Житель Флориды, задержанный за превышение скорости, обвинил президента России Владимира Путина в том, что ему пришлось совершить правонарушение. Об этом сообщает New York Post.

Задержанный за превышение скорости американец обвинил в этом Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина был задержан сотрудниками полиции в округе Флэглер за то, что ехал со скоростью 80 км/ч в то время, как на дороге максимальная допустимая скорость составляла 50 км/ч. Согласно кадрам видеозаписи, мужчина назвал множество причин своего правонарушения, в том числе то, что он только что получил машину и пытался вывести ее из "спортивного режима".

Тем не менее, поскольку ни одна из версий не оказалась правдоподобной, мужчина упрекнул в произошедшем Путина.

"Я только что узнал, что Путин собирается начать ядерную войну против всего мира, и я пытался попасть домой, чтобы узнать, что происходит", - сообщила мужчина, объясняя мотивы своего правонарушения.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который пытался провезти 52 ящерицы под одеждой через мексиканскую границу.

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