Задержанный за превышение скорости американец обвинил в этом Путина

Житель Флориды, задержанный за превышение скорости, обвинил президента России Владимира Путина в том, что ему пришлось совершить правонарушение. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции в округе Флэглер за то, что ехал со скоростью 80 км/ч в то время, как на дороге максимальная допустимая скорость составляла 50 км/ч. Согласно кадрам видеозаписи, мужчина назвал множество причин своего правонарушения, в том числе то, что он только что получил машину и пытался вывести ее из "спортивного режима".