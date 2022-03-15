Задержанный за превышение скорости американец обвинил в этом Путина

Житель Флориды, задержанный за превышение скорости, обвинил президента России Владимира Путина в том, что ему пришлось совершить правонарушение. Об этом сообщает New York Post.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции в округе Флэглер за то, что ехал со скоростью 80 км/ч в то время, как на дороге максимальная допустимая скорость составляла 50 км/ч. Согласно кадрам видеозаписи, мужчина назвал множество причин своего правонарушения, в том числе то, что он только что получил машину и пытался вывести ее из "спортивного режима".
Тем не менее, поскольку ни одна из версий не оказалась правдоподобной, мужчина упрекнул в произошедшем Путина.
"Я только что узнал, что Путин собирается начать ядерную войну против всего мира, и я пытался попасть домой, чтобы узнать, что происходит", - сообщила мужчина, объясняя мотивы своего правонарушения.
Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который пытался провезти 52 ящерицы под одеждой через мексиканскую границу.