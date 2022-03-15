Мошенницу Анну Делви депортировали из тюрьмы США

Аферистку Анну Сорокину (также известную как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, депортировали в Германию из США. Об этом сообщает Insider.

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Мошенницу, которой удалось обмануть американцев на десятки тысяч долларов, отправили на родину из тюрьмы округа Берген, где она содержалась с марта 2021 года после ареста Иммиграционной и таможенной полицией США из-за просроченной визы. Известно, что женщину заключили под стражу на время судебных разбирательств по поводу ее депортации.

Адвокат Сорокиной Мэнни Арора (Manny Arora) напомнил, что у его клиентки есть 30-дневный срок, в течение которого она может обжаловать решение суда. Правозащитник уточнил, что по этой причине срочная депортация заключенной в Германию неправомерна с юридической точки зрения. Несмотря на это, он предполагает, что аферистку уже выслали из США.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно, 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Вскоре после выхода из тюрьмы преступницу должны были депортировать в Германию.