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56 минут назад

На Украине начали национализацию российских железнодорожных вагонов

Алиса Селезнёва

Компания «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) начала процедуру национализации тысяч российских железнодорожных вагонов. Об этом со ссылкой на агентство УНИАН пишет РИА Новости.

На Украине начали национализацию российских железнодорожных вагонов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«"Укрзализныця" начинает процедуру национализации российских вагонов в Украине. Это более 3 тыс. штук. Теперь они будут работать на экономику нашей страны!» - подчеркнули в агентстве.

Ранее Верховная рада одобрила закон о национализации активов юридических и физических лиц России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» для «демилитаризации и денацификации» Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, заблокировав в том числе активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

В Россию запрещено поставлять наличные доллары и евро. Евросоюз также заявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию. Также недоступными для россиян оказались предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия.

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