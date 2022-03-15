Обзор иноСМИ: великая миграция в ЕС и самый разрушительный шаг Байдена

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Самый разрушительный поступок президента США»

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал экономическую войну, «которую США объявили суверенной стране - России, самым разрушительным поступком, на который когда-либо шел президент США»: «Ни один американец не был убит. Соединенные Штаты не подвергались вторжению или нападению, и все же без каких-либо значимых публичных дебатов или санкции Конгресса администрация Байдена уничтожила валюту этой страны, а затем удалила ее из международной банковской системы, спровоцировав обнищание населения».

Затем администрация начала арестовывать имущество людей, связанных с этой страной, без суда и следствия, даже не удосужившись объяснить, какое именно преступление они совершили, отметил Карлсон. По его словам, ни одно американское правительство никогда раньше не делало ничего подобного. Ведущий отметил, что американцы почти не обратили на случившееся внимания: «Практически никто не остановился, чтобы спросить себя, к чему это может привести. Как скоро наши лидеры сделают что-то подобное со своими внутренними врагами здесь, в Соединенных Штатах?».

«Европа - новое великое переселение народов»

The New York Times предупредила, что Европу ждет новое «великое переселение народов» из-за украинского кризиса. Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что свои дома на Украине уже покинули более пяти миллионов человек.

Газета подчеркивает, что в отличие от ситуации с сирийскими беженцами - их почти семь миллионов - Европа гостеприимно открывает двери перед украинцами. Доброжелательность, с которой европейцы относятся к украинцам, разительное отличается от недоверия и расизма по отношению к сирийцам, отмечает NYT. Но все же ситуация с украинскими беженцами дает надежду, что ко всем людям, которые вынуждены оставлять свои дома, в Европе начнут относиться гуманнее: «Этому учит европейская история - ужасные обстоятельства раньше уже помогали сделать мир лучше».

«США разжигают пожар поставками оружия»

В разгаре украинского кризиса все заинтересованные стороны, включая Москву, Киев, Париж и Берлин, ищут выход из ситуации и предпринимают дипломатические усилия, но Вашингтон продолжает предлагать Украине оружие, чтобы не допустить прекращения конфликта, пишет китайская газета Global Times.

По версии издания, конечная цель Вашингтона - продлить кризис и максимизировать ущерб для России, нанести удар по экономике ЕС, а также усилить свое военное присутствие и контроль над европейским континентом. США заявили, что направят Украине дополнительное стрелковое оружие, противотанковые и зенитные вооружения на сумму до 200 миллионов долларов. Китайский эксперт по России Чуй Хэн заявил, что США с помощью кризиса хотят включить Европу в свои направления экспорта энергоресурсов.

«И нашим, и вашим: Израиль в украинском кризисе»

Украинский политолог Илия Куса в своей статье для «Главреда» заявил, что Израиль может помочь в завершении украинского кризиса: он отметил, что Израилю невыгодно затягивание конфликта и чрезмерное ослабление РФ - в таком случае израильтяне могут утратить тот баланс, которого сумели достичь с Россией на Ближнем Востоке.

По мнению Кусы, Израиль также не хочет терять косвенную поддержку России по иранской ядерной программе: России быстрое подписание ядерной сделки США и Ирана невыгодно, так как иранская нефть пойдет на рынок и снизит цены, а Израиль в принципе выступает против соглашения.

«Американцы бьют тревогу из-за дороговизны газа и продуктов»

Fox News поговорил с американскими потребителями и выяснил, что рост цен на газ и продукты заставил многих из них сократить свои расходы. На прошлой неделе инфляция в стране выросла до 40-летнего максимума, а цены на бензин перевалили за 4,33 доллара за галлон (около четырех литров).