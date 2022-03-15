Евросоюз (ЕС) принял решение ввести в отношении России новый четвертый пакет санкций, предусматривающий запрет на поставку в РФ ряда товаров. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Так, под запретом оказались стальная продукция, предметы роскоши, автомобили премиум класса и ювелирные изделия. Также новые ограничения предполагают запрет на новые инвестиции в сфере энергетики. Исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергии.

В ЕС надеются, что Россия в таком случае столкнется с потерей экспортных доходов в размере до €3,3 млрд.

В документе говорится, что ограничения затронут все инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что постоянными представителями стран-участниц ЕС утвержден четвертый пакет санкций против России. Меры были приняты в связи российской спецоперацией на Украине, которая началась 24 февраля.