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30 минут назад

Евросоюз ввел четвертый пакет санкции против России

Лера Букина

Евросоюз (ЕС) принял решение ввести в отношении России новый четвертый пакет санкций, предусматривающий запрет на поставку в РФ ряда товаров. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Так, под запретом оказались стальная продукция, предметы роскоши, автомобили премиум класса и ювелирные изделия. Также новые ограничения предполагают запрет на новые инвестиции в сфере энергетики. Исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергии.

В ЕС надеются, что Россия в таком случае столкнется с потерей экспортных доходов в размере до €3,3 млрд.

В документе говорится, что ограничения затронут все инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что постоянными представителями стран-участниц ЕС утвержден четвертый пакет санкций против России. Меры были приняты в связи российской спецоперацией на Украине, которая началась 24 февраля.

Она подчеркивала, что рестрикции будут направлены в том числе на ограничение возможности России использовать криптоактивы для обхода рестрикций. По ее словам, на следующей неделе министры финансов, юстиции и внутренних дел стран «большой семерки» встретятся, чтобы скоординировать работу целевой группы, созданной для разработки санкций против бизнесменов, имеющих связи с Кремлем.

В мире,Видео,Еврокомиссия,ЕС,
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