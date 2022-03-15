Санкции против России подняли цены в Британии

Решение Британии отказаться от закупок гранулированного древесного топлива (пеллет) из России подняло расходы многих домохозяйств и предприятий страны. Об этом пишет The Telegraph.

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Отказ от российского древесного топлива вошел в список санкций, введенных против РФ из-за украинского кризиса.

Глава торговой организации UK Pellet Council Марк Лебус заявил, что сектор работает над «немедленными и альтернативными мерами» по реструктуризации глобальной цепочки поставок, ведет переговоры с зарубежными партнерами, чтобы обеспечить непрерывные поставки гранулированного древесного топлива.

«Пеллеты больше не будут поступать из России. Учитывая предыдущие уровни российского экспорта, это, конечно, повлияет на поставки по всему миру, не только в Великобританию, но и в другие страны, которые сейчас конкурируют за один и тот же премиальный продукт от аналогичных поставщиков», - подчеркнул Лебус.

По оценкам UK Pellet Council, цены на пеллеты уже выросли на 25 - 40 процентов, достигнув уровня 385 фунтов стерлингов (более 58 тысяч рублей) за тонну.

Лебус призвал правительство увеличить внутреннее производство древесных гранул, чтобы уменьшить зависимость от импорта и создать новые рабочие места.

Большинство домов в Великобритании отапливаются газовыми котлами, но стоимость газа также резко возросла за последние шесть месяцев - примерно в пять раз по сравнению со средними долгосрочными показателями.