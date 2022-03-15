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21 минуту назад

СМИ: санкции против России ударили по Эквадору

Мария Иванова

РИА Новости рассказало, что производители бананов из эквадорской провинции Гуаяс начали протестовать из-за ущерба, нанесенного им украинским кризисом и санкциями против РФ. Они перекрыли дороги гроздьями бананов.

СМИ: санкции против России ударили по Эквадору
Фото: ReutersReuters

Так фермеры пытаются убедить правительство оказать им поддержку и купить излишки бананов. По данным РИА Новости, до украинского кризиса цена ящика местных бананов составляла от 3,50 до шести долларов, а теперь он стоит от шести центов до 1,30 доллара.

Это связано с тем, что производителям приходится перенаправлять поставки на другие рынки. По оценкам бизнеса, в стране скопилось более миллиона ящиков невостребованных бананов.

В Ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec подсчитали, что экспорт в Россию составляет 22,5 процента от всех эквадорских поставок бананов за рубеж.

Ранее из-за украинского кризиса цены на продукты начали резко расти в Северной Африке. Это связано с тем, что Тунис, Марокко и Ливия импортируют большую часть своей пшеницы из России и Украины.

Местные жители начали запасаться мукой, манной крупой и другими продуктами.

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