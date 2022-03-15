Джонсон: Запад ждут трудные времена без российских нефти и газа

«Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом будет для мира тяжёлым. Но это возможно. Мы можем ещё больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой — вперёд к углеродной нейтральности» — заявил премьер.