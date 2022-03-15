Джонсон: Запад ждут трудные времена без российских нефти и газа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает ошибкой нормализацию отношений с Москвой после событий 2014 года и решение наращивать поставки нефти и газа из РФ, пишет The Telegraph.
По его словам, Западу предстоят трудные времена, если он откажется от российских энергоносителей и ускоренно перейдёт на возобновляемые источники энергии.
«Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом будет для мира тяжёлым. Но это возможно. Мы можем ещё больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой — вперёд к углеродной нейтральности» — заявил премьер.
По мнению Джонсона, покончив с зависимостью от российских энергоносителей, западные государства смогут лишить Москву денег, уничтожить стратегию её властей.
«Эта стратегия не сработает по-настоящему, если на этот шаг пойдут не все», — считает глава британского правительства.
По словам политика, до конца марта Лондоном будет представлена новая стратегия энергетической безопасности, в которой будет сделан упор на использование атомной энергии и всех возобновляемых ее источников, включая приливные, гидро- и геотермальные электростанции Великобритании. Речь также может идти о временном наращивании добычи нефти и газа на шельфовых месторождениях королевства.