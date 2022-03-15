В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
41 минуту назад

Джонсон: Запад ждут трудные времена без российских нефти и газа

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает ошибкой нормализацию отношений с Москвой после событий 2014 года и решение наращивать поставки нефти и газа из РФ, пишет The Telegraph.

Джонсон: Запад ждут трудные времена без российских нефти и газа
Фото: ReutersReuters

По его словам, Западу предстоят трудные времена, если он откажется от российских энергоносителей и ускоренно перейдёт на возобновляемые источники энергии.

«Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом будет для мира тяжёлым. Но это возможно. Мы можем ещё больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой — вперёд к углеродной нейтральности» — заявил премьер.

По мнению Джонсона, покончив с зависимостью от российских энергоносителей, западные государства смогут лишить Москву денег, уничтожить стратегию её властей.

«Эта стратегия не сработает по-настоящему, если на этот шаг пойдут не все», — считает глава британского правительства.

По словам политика, до конца марта Лондоном будет представлена новая стратегия энергетической безопасности, в которой будет сделан упор на использование атомной энергии и всех возобновляемых ее источников, включая приливные, гидро- и геотермальные электростанции Великобритании. Речь также может идти о временном наращивании добычи нефти и газа на шельфовых месторождениях королевства.

Reuters: ЕС не будет отказываться от нефти из России, но усилит санкции против нефтяных компаний

В мире,Борис Джонсон,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители