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1 час назад

В ПАСЕ потребовали исключить Россию из Совета Европы

Елена Прошина

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии подготовил «проект мнения» с призывом исключить Москву из Совета Европы, сообщает ТАСС.

В ПАСЕ потребовали исключить Россию из Совета Европы
Фото: ReutersReuters

Как ожидается, документ будет вынесен на голосование ПАСЕ 15 марта.

«Ассамблея считает, что Комитет министров Совета Европы [КМСЕ] должен обратиться к России с просьбой выйти из состава Совета Европы. Если Россия не выполнит просьбу, ассамблея предлагает комитету министров определить ближайшую возможную дату, когда Россия перестанет быть членом Совета Европы», - следует из документа.

Как считают авторы инициативы, Россия «совершила действия, несовместимые со статусом страны-участницы организации». Также рекомендовано Бюро ПАСЕ «приостановить отношения с белорусскими властями во всех сферах деятельности».

В случае одобрения документа по результатам голосования он будет передан в Комитет министров Совета Европы. Проект мнения, как и остальные резолюции ПАСЕ, носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы для Комитета министров.

10 марта Министерство иностранных дел России заявило, что Россия больше не собирается участвовать в СЕ, поскольку недружественные Москве страны Евросоюза и НАТО продолжают линию на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

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