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46 минут назад

Global Times: США "накачивает" Украину оружием для продления кризиса в стране

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Соединенные Штаты взяли курс на «накачивание» Украины и ее вооруженных сил оружием для того, чтобы продлить военно-политический кризис в этой части Европы, сообщает китайское издание Global Times.

Global Times: США «накачивают» Украину оружием
Фото: Efrem Lukatsky/APEfrem Lukatsky/AP

Китайские эксперты отмечают, что в этом процессе становятся более явными противоречия между Европой и Соединенными Штатами. Для Европы кризис на Украине — угроза как военной и экономической безопасности, так и риски голода в ближайшее время.

«Энергетические цены взлетели до небес, и Европа запаниковала. Следующая неотложная проблема — это продовольствие. Являющаяся главной житницей Европы Украина уже пропустила сроки весенней пахоты, а это значит, что Европа может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за сокращения импорта украинского зерна», — считает сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чуй Хэн.

Для США же Украина не является угрозой для собственной безопасности, так как находится слишком далеко.

Ранее президент США Джо Байден пообещал Украине оружие, еду и поддержку.

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