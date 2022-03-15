Зеленский предложил продлить военное положение на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о продлении военного положения на территории страны еще на 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента Украины.

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«Верховной Радой Украины был получен проект закона об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения на Украине», — следует из сообщения.

Ожидается, что военное положение будет продлено еще на один месяц.

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля после того, как Россия начала специальную военную операцию, о чем заявил президент Владимир Путин. В своем обращении к россиянам он сообщил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Президент США Джо Байден назвал операцию нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности.