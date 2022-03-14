Послы ЕС утвердили четвертый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций в отношении России, они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Об этом французское председательство в Совете ЕС сообщило в понедельник в Twitter.

"Комитет постоянных представителей стран ЕС в координации с международными партнерами согласовал четвертый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что новый пакет ограничительных мер вступит в силу после публикации решения в Официальном журнале ЕС. Кроме того, послы стран Евросоюза согласовали обращение, предназначенное для Всемирной торговой организации (ВТО). "Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил обращение к ВТО в контексте агрессии России против Украины. Оно касается приостановки режима наибольшего благоприятствования для России, а также приостановки рассмотрения заявки Белоруссии о вступлении в ВТО", - говорится в сообщении.

Возможные санкции

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в ЕС сообщало, что новые санкции могут затронуть российские компании "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть". Пока Евросоюз намерен продолжать закупки их продукции в отдельных исключительных случаях. Также шла речь о введении индивидуальных санкций в отношении российских предпринимателей, в том числе Романа Абрамовича.

На рассмотрении ЕС находятся дополнительные экономические меры против российских государственных предприятий авиации и судостроения. По словам двух источников газеты Financial Times, изучаются вопросы введения рейтингового запрета в отношении российских банков, запрета импорта продукции черной металлургии и новых инвестиций в энергетический сектор РФ, а также ограничения экспорта предметов роскоши.