Янукович описал жизнь на Украине народным выражением

«Зеленский был избран в 2019 году. Именно с ним связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей Украины. К сожалению, этого не сталось. В народе говорили: "пришел Порошенко — стало не сладко, пришел Зеленский — не смешно», — приводятся в материале слова Януковича.