При Петре Порошенко было не сладко, а при Владимире Зеленском стало не смешно. Таким образом бывший президент Украины Виктор Янукович прокомментировал в интервью «РИА Новости» вопрос об урегулировании украинского кризиса.
«Зеленский был избран в 2019 году. Именно с ним связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей Украины. К сожалению, этого не сталось. В народе говорили: "пришел Порошенко — стало не сладко, пришел Зеленский — не смешно», — приводятся в материале слова Януковича.
Данное выражение пошло среди украинцев от деятельности Порошенко и Зеленского до избрания. Первый до сих пор является владельцем кондитерской корпорации Roshen, а второй до президентства был известен как шоумен, актер и комик.