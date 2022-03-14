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14 минут назад

Янукович описал жизнь на Украине народным выражением

Елена Прошина

При Петре Порошенко было не сладко, а при Владимире Зеленском стало не смешно. Таким образом бывший президент Украины Виктор Янукович прокомментировал в интервью «РИА Новости» вопрос об урегулировании украинского кризиса.

Янукович описал жизнь на Украине народным выражением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зеленский был избран в 2019 году. Именно с ним связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей Украины. К сожалению, этого не сталось. В народе говорили: "пришел Порошенко — стало не сладко, пришел Зеленский — не смешно», — приводятся в материале слова Януковича.

Данное выражение пошло среди украинцев от деятельности Порошенко и Зеленского до избрания. Первый до сих пор является владельцем кондитерской корпорации Roshen, а второй до президентства был известен как шоумен, актер и комик.

В мире,Владимир Зеленский,Виктор Янукович,Петр Порошенко,Рошен,
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