Пока вы не уснули: сроки демилитаризации Украины и новые валюты для вкладов россиян

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Песков рассказал о сроках демилитаризации Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы по демилитаризации Украины будут исполнены в «утвержденные заранее сроки». Об этом сообщает РИА Новости. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

Россиянам предлагают вклады в альтернативной валюте

Клиенты российских банков смогут открыть вклады в валютах тех стран, которые не вводили ограничения против России. Речь идет о китайском юане, валютах стран СНГ и других, сообщает РИА Новости. Напомним, что Альфа-банк сообщил о запуске возможности открыть счет в юанях через мобильное приложение. ВТБ предлагает открыть вклад в китайской валюте - от 100 юаней. Максимальная ставка будет составлять 8% годовых. Оформить его также предлагается через мобильное приложение.

Россия приостановила работу в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы уведомила делегацию России о приостановке ее членства в ПАСЕ. Об этом «РИА Новости» сообщил член делегации и сенатор Владимир Круглый. По его словам, решение приняли по итогам заседания комитета министров Совета Европы. Уведомление направили в Совфед и Госдуму России, отметил Круглый.

Россиянам разрешили переводить валюту на заграничные счета

У россиян будет возможность переводить валюту на их счета в иностранных банках. Об этом говорится в сообщении Минфина.

«Разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей. Граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам», — указано в заявлении.

В Москве отменили масочный режим

Мэр Москвы Сергей Собянин отменяет со вторника, 15 марта, требования по использованию защитных масок в общественных местах. Об этом он написал в своем блоге.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение», - подчеркнул мэр столицы.

Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях, а именно регулярное измерение температуры и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

Над Донецком сбили ракету "Точка-У" ВСУ

В центре Донецка возле Дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина, в происшествии есть пострадавшие. На кадрах, которые опубликовал градоначальник, видно, что после падения обломков возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. Ранее, 13 марта, силы ПВО перехватили еще одну ракету «Точка-У» в ДНР, которая была выпущена в направлении Шахтерска. Обломки упали в районе школы № 1.

В Лондоне захватили особняк российского олигарха

В Лондоне неизвестные активисты якобы захватили особняк российского олигарха. Как уточняется, злоумышленники пробрались в особняк, который расположен в столице Лондона, ночью. Затем неизвестные повесили на фасаде дома украинский флаг и вывеску в поддержку Украины, которая гласит «Эта собственность была освобождена». Полиция Лондона уже подтвердила произошедший инцидент.

Бойфренд модели Гретты Ведлер рассказал на видео о ее убийстве

кадр видео

Обвиняемый в убийстве модели Гретты Ведлер в Москве 23-летний мужчина раскрыл следствию детали расправы над ней. Следственный комитет России обнародовал видео следственных мероприятий, во время которых бывший молодой человек погибшей показал, как убил свою возлюбленную в номере отеля.

«Я всегда верила в Россию»: Собчак сделала громкое заявление

Ксения Собчак, как и многие другие знаменитости, написала «прощальный» пост в Instagram. Журналист призналась, что жалеет, что в свое время работала практически без отдыха и не жалела себя. И еще она не знает, что с ней будет дальше.

«Это были прекрасные годы, и теперь уже точно понятно, что лучшие годы жизни. Я всегда очень верила в Россию — строила бизнес, создавала рабочие места, очень и очень много работала, много зарабатывала. Думая, что потом когда-то отдохну. Это было ошибкой. Сейчас я не знаю, что будет и со мной и с нами всеми даже завтра. Но, как говорится, ничто в этом мире не может закончиться ничем, скоро мы узнаем развязку», - написала Собчак.

Фетисов заявил о возможном конце мирового спорта

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о руководителе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе. Как сообщает «Спорт-Экспресс», хоккеист заявил, что он является очень слабым руководителем для мирового спорта.