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1 час назад

Молдавия упростила переход границы на фоне улучшения эпидемической ситуации

ТАССТАССиещё 2

Молдавия упрощает правила пересечения границы и отменяет ряд других ограничений с 16 марта на фоне улучшения эпидемической ситуации.

Молдавия упростила переход границы
Фото: ReutersReuters

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с сегодняшнего дня иностранцам больше не надо предъявлять на границе сертификат о вакцинации или другие подтверждающие резистентность к коронавирусу документы. "Пересечение государственной границы по направлению въезда в Республику Молдова разрешено без эпидемиологических ограничений", - говорится в постановлении.

Кроме того, теперь отпала необходимость предъявлять ковид-сертификат при входе в места общественного питания, кинотеатры, спортивные клубы и любые другие помещения. Также снимаются ограничения на количество посетителей в общественных местах и на частных мероприятиях. Ношение маски перестало быть обязательным на массовых мероприятиях на открытом воздухе.

По данным молдавского правительства, заболеваемость ковидом в марте снизилась в два раза по сравнению с февралем и продолжает падать. Так, на прошлой неделе в республике было зарегистрировано всего 67 случаев на 100 тыс. населения. При этом начавшийся в марте прошлого года процесс вакцинации к сегодняшнему дню охватил только 31% населения.

Зимой этого года республика пережила четвертую и самую сильную волну коронавируса, которая, по мнению эпидемиологов, была в большей степени спровоцирована проникновением омикрон-штамма. Несмотря на спад, власти республики приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения еще на 30 дней, до 15 апреля.

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