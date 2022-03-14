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59 минут назад

Польша предложила восстановить Украину за счет российских активов

Елена Прошина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил конфискованные российские активы направить на восстановления Украины, пишет ТАСС.

«Крайне важно дать Украине надежду на восстановление. Эта надежда должна содержаться в большом фонде, построенном на базе российских активов, замороженных и конфискованных. Они должны послужить восстановлению суверенной и независимой Украины», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что сделает все, чтобы подготовить процедуру для «приближения Украины к членству в ЕС».

Ранее Польша заявляла, что будет поставлять Украине помощь, в том числе военную. Так, польские власти обещали поставить истребители МиГ-29. При этом Моравецкий заявил, что не может самостоятельно поставить их, поскольку решение о поставках наступательного оружия Украине должно приниматься на уровне всего НАТО.

Ситуацию с самолетами глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «загадкой». По его словам, Украине необходимы истребители, чтобы закрыть небо от российской авиации. Он подчеркнул, что Киев будет требовать от Запада поставок вооружений и другой помощи.

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