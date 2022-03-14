Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ и не будет принимать участие в заседаниях. Об этом заявил РИА Новости сенатор, член делегации Александр Башкин.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, а Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.

10 марта в МИД РФ заявили, что Москва не собирается участвовать «в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве» и предложили сторонам «наслаждаться общением друг с другом, без России».

По словам Брашкина, в связи с яркой антироссийской направленностью работы ассамблеи делегация от России не будет принимать участие в ее работе.

«Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях», - пояснил он.