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1 час назад

Российская делегация приостановит работу в ПАСЕ

Алиса Селезнёва

Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ и не будет принимать участие в заседаниях. Об этом заявил РИА Новости сенатор, член делегации Александр Башкин.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, а Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.

10 марта в МИД РФ заявили, что Москва не собирается участвовать «в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве» и предложили сторонам «наслаждаться общением друг с другом, без России».

По словам Брашкина, в связи с яркой антироссийской направленностью работы ассамблеи делегация от России не будет принимать участие в ее работе.

«Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях», - пояснил он.

Сенатор также напомнил, что в данный момент российское руководство рассматривают вопрос о прекращении участия России в Совете Европы.

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