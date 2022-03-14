Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ и не будет принимать участие в заседаниях. Об этом заявил РИА Новости сенатор, член делегации Александр Башкин.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, а Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.
10 марта в МИД РФ заявили, что Москва не собирается участвовать «в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве» и предложили сторонам «наслаждаться общением друг с другом, без России».
По словам Брашкина, в связи с яркой антироссийской направленностью работы ассамблеи делегация от России не будет принимать участие в ее работе.
«Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях», - пояснил он.
Сенатор также напомнил, что в данный момент российское руководство рассматривают вопрос о прекращении участия России в Совете Европы.