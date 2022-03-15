Локдаун в Китае затронул 30 млн человек из-за новой вспышки COVID-19

Более 30 млн жителей Китая оказались в зоне локдауна в связи с быстрым распространением новой волны COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.
Так, во вторник 15 марта официальные органы эпидемиологического надзора Китая отчитались о 5280 новых случаях заражения COVID-19, что в несколько раз больше, чем неделей ранее.
О введении локдауна и ограничений на перемещение жителей объявили в администрациях таких крупных городов, как Чанчунь и Шэньчжэнь. В администрации крупнейшего в Китае города Шанхая заявили о том, что пока нет необходимости полного локдауна, однако в городе введены существенные ограничения на въезд и выезд из города. Помимо этого, десятки международных рейсов в Шанхай и Пекин до 1 мая поменяют свои точки назначения на другие города страны.
Большая часть пациентов заразилось штаммом «стелс-омикрон» — еще более контагиозным (заразным) вариантом штамма «омикрон».
Ранее в ВОЗ спрогнозировали предположительное окончание пандемии COVID-19 к концу 2022 года.