В Лондоне неизвестные активисты якобы захватили особняк российского олигарха. Об этом сообщает Daily Mail.

Как уточняется, злоумышленники пробрались в особняк, который расположен в столице Лондона, ночью. Затем неизвестные повесили на фасаде дома украинский флаг и вывеску в поддержку Украины, которая гласит «Эта собственность была освобождена». Полиция Лондона уже подтвердила произошедший инцидент.

«Полиция была вызвана вскоре после 1.00 14 марта к объекту недвижимости жилого назначения на площади Белгрейв», — уточнили в ведомстве.

Ранее страны G7 заявили о намерении активизировать действия по конфискации активов российских олигархов. Так, уже были арестованы яхты и дома многих крупных бизнесменов. В Италии, в порту Триеста, арестована самая большая частная парусная яхта в мире, которая принадлежит миллиардеру Андрею Мельниченко. Ее стоимость оценивается в 530 млн евро.