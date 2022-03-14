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49 минут назад

СМИ: в Лондоне захватили особняк российского олигарха

Елена Прошина

В Лондоне неизвестные активисты якобы захватили особняк российского олигарха. Об этом сообщает Daily Mail.

Как уточняется, злоумышленники пробрались в особняк, который расположен в столице Лондона, ночью. Затем неизвестные повесили на фасаде дома украинский флаг и вывеску в поддержку Украины, которая гласит «Эта собственность была освобождена». Полиция Лондона уже подтвердила произошедший инцидент.

«Полиция была вызвана вскоре после 1.00 14 марта к объекту недвижимости жилого назначения на площади Белгрейв», — уточнили в ведомстве.

Ранее страны G7 заявили о намерении активизировать действия по конфискации активов российских олигархов. Так, уже были арестованы яхты и дома многих крупных бизнесменов. В Италии, в порту Триеста, арестована самая большая частная парусная яхта в мире, которая принадлежит миллиардеру Андрею Мельниченко. Ее стоимость оценивается в 530 млн евро.

Италия арестовала яхту российского миллиардера

Также во Франции арестована яхта, предположительно принадлежащая, Игорю Сечину, стоимостью около $150 млн. В Германии — яхта, предположительно принадлежащая, Алишеру Усманову (до $1 млрд). В северной Лигурии — яхта, предположительно принадлежащая, Геннадию Тимченко ($50 млн) и многие другие.

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