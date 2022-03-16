ПАСЕ поддержала выход России из Совета Европы

Парламентская Ассамблея Совета Европы проголосовала за выход Российской Федерации из Совета Европы.

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Отмечается, что ПАСЕ заявила, что Комитету министров следует немедленно попросить Россию выйти из Совета Европы.

— Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы, — передает РИА Новости слова из заключения Ассамблеи.

15 марта стало известно, что Польша способна заменить Россию в составе G20. Кроме этого, США заявили, что Россия имеет иной взгляд на ценности, поэтому не должна состоять в Совете Европы.

Также в этот день вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россией было принято решение о выходе из Совета Европы. Москва, подчеркнул он, откажется от выплаты ежегодного взноса в организации.

Генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что выход России из Совета Европы может привести к проблемам с финансированием, которые он будет вынужден решать. Членство в совете полезно для России, подчеркнул специалист.