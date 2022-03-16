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2 часа назад

ПАСЕ поддержала выход России из Совета Европы

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 36

Парламентская Ассамблея Совета Европы проголосовала за выход Российской Федерации из Совета Европы.

ПАСЕ поддержала выход России из Совета Европы
Фото: Совет ЕвропыСовет Европы

Отмечается, что ПАСЕ заявила, что Комитету министров следует немедленно попросить Россию выйти из Совета Европы.

— Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы, — передает РИА Новости слова из заключения Ассамблеи.

15 марта стало известно, что Польша способна заменить Россию в составе G20. Кроме этого, США заявили, что Россия имеет иной взгляд на ценности, поэтому не должна состоять в Совете Европы.

Также в этот день вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россией было принято решение о выходе из Совета Европы. Москва, подчеркнул он, откажется от выплаты ежегодного взноса в организации.

Генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что выход России из Совета Европы может привести к проблемам с финансированием, которые он будет вынужден решать. Членство в совете полезно для России, подчеркнул специалист.

Так, благодаря ему стали возможны серьезные изменения в пенитенциарной системе: она была приведена в соответствие с европейским стандартом, что позитивно сказалось на условиях содержания заключенных, заметил эксперт. Одним из условий членства в Совете Европы является мораторий на смертную казнь, отметил Кортунов.

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