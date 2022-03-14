«Согласны с Путиным»: Американцы поддержали блокировку Facebook

Читатели американского издания Breitbart одобрили решение заблокировать Facebook в России и выразили сожаление, что президент Владимир Путин не может запретить эту соцсеть и в США. Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».

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Ранее Meta Platforms сообщила, что позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах «призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат» в контексте украинского кризиса.

С 5 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook в России. А с 14 марта по указанию Генеральной прокуратуры начал блокировку Instagram на территории России. Следственный комитет возбудил против компании Meta, которой принадлежат соцсети, уголовные дела о публичных призывах к экстремизму и содействию терроризму.

Breitbart отметило, что в России рассматривается вопрос о признании «гиганта соцсетей экстремистской организацией» из-за того, что Facebook «изменил правила, позволив публиковать призывы к насилию против россиян».

В комментариях к статье читатели издания отметили, что поддерживают решение властей России о блокировке соцсетей.

«Не могу сказать, что осуждаю их. В конце концов, Facebook – это часть разведывательного аппарата США», «Это России во благо», «В этом почти все американцы с Путиным согласны», - заметили они.

Также комментаторы отметили, что в США тоже стоило бы запретить социальные сети.