Обзор иноСМИ: мир без России и угроза глобальной революции

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Президент США Джо Байден издал указ, который может привести к созданию цифровой валюты в США, сообщает Wired. Теперь американские власти должны провести оценку возможных выгод и рисков для потребителей, инвесторов и предприятий, а также оценку финансовой стабильности и того, отвечает ли появление цифровой валюты национальным интересам.
Цифровая валюта, выпущенная в США, была бы похожа на стейблкоины, привязанные к стоимости доллара. Основное отличие заключается в том, что она будет выпущена самим Федеральным резервом - центральным банком страны. Wired отмечает, что цифровая валюта, выпущенная регулятором, может использоваться как инструмент государственного наблюдения за гражданами и контроля над их финансовыми операциями. Это рассматривается как одна из проблем для цифровой валюты Китая, которая находится на ранних стадиях внедрения. В обществе, потребляющем цифровую валюту, правительство легко может приостановить действие цифровых кошельков диссидентов и правозащитников.
Проблемы в российской экономике, 11-й по величине экономике мира, не обязательно должны вызвать глобальный хаос, но со времен распада Советского Союза, цепь зависимости, связывающая Россию с мировой экономикой, окрепла и усложнилась, пишет The Economist. Россия занимает первое, второе и третье места соответственно среди мировых экспортеров природного газа, нефти и угля.
Европа получает большую часть энергии от своего восточного соседа. На Россию также приходится половина импорта урана в Америку. РФ поставляет десятую часть мирового производства алюминия и меди и пятую часть никеля для аккумуляторов. Ее доминирование в экспорте палладия, ключевого элемента автомобильной и электронной промышленности, еще больше. Кроме того, Россия - важнейший поставщик пшеницы и удобрений. Заявления США и Британии об отказе от российской нефти и намеки на готовность пойти дальше уже вызвали шок на рынках - цена на нефть марки Brent взлетела до 139 долларов за бочку, это вдвое больше, чем 1 декабря 2021 года. Газ подорожал в 18 раз к уровню годичной давности. Торги никелем на Лондонской бирже пришлось приостановить из-за рекордного скачка цен. Трейдеры заявил, что если уровень эскалации не снизится, миру придется ограничить потребление энергоносителей и металлов.
American Thinker пишет, что мир вплотную подошел к еще одной великой войне, поскольку Запад во главе с США «ссорится» с Россией и Китаем, и «движущие силы и сотрясатели планеты бездумно копают себе могилы». Глобальные войны устанавливают заметные маркеры, отделяющие человеческую историю от прошлого: «Общества меняются. Закрепляются новые идеи. Экономика трансформируется. И всегда поднимаются восстания против старых, устоявшихся порядков, которые приносили страдания и резню в грандиозных масштабах».
В период между окончанием Второй мировой войны и холодной войны возникла сотня независимых наций, отмечает American Thinker: «Горстка строителей империй в двадцатом веке намеревалась завоевать мир, и они невольно развязали величайшее стремление к национальному самоопределению в мировой истории». Как отмечает издание, есть определенные исторические уроки, «которые настолько очевидны, что удивительно, как они снова и снова игнорируются». Один из них - не начинать глобальную войну, если вы не готовы к тому, что за ней последует глобальная революция. Как бы ни разыгралась эта смертельная битва, «устаревшие структуры власти неизбежно приведут в движение собственную кончину».
Несмотря на обещание президента США Джо Байдена не втягивать американские войска в конфликт России и Украины, просчет любой из сторон может привести к втягиванию НАТО в этот кризис, считает обозреватель Fox News Майкл Ли. Он отметил, что страх перед «смертельной эскалацией» сдержал администрацию Байдена от одобрения поставки польских истребителей МиГ-29 украинским военным.
Разведывательное сообщество решило, что Россия могла бы принять это за эскалацию и жестко ответить. Но самый большой риск даже не отправка МиГ-29, а введение бесполётной зоны над Украиной. Бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что бесполетная зона - наибольший риск среди известных сценариев, но существует и неизвестные, способные непреднамеренно вызвать эскалацию. Коффлер назвала украинский кризис «войной по доверенности» между США и Россией, которая легко может перерасти в настоящую «перестрелку», если стороны неверно истолкуют намерения друг друга.
Экс-директор по борьбе с иранским оружием массового уничтожения в Совете национальной безопасности Белого дома Рич Голдберг заявил, что поэтапный подход США к введению санкций не отпугнул Россию, но зато «напугал до чертиков» рынок. Об этом сообщает Fox News.
Голдберг отметил, что Штаты «своими полумерами подняли цену на нефть, но целей не достигли». По его мнению, чтобы противостоять России, США необходимо резко активизировать свою санкционную игру, отключив все российские банки, а не только некоторые, от международной системы переводов SWIFT. Эксперт по России Клинт Эрлих отметил, что санкции, которые бьют по населению РФ, заставляют людей сплотиться против тех, кто эти санкции вводил, а не против своего правительства.