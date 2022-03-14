Обзор иноСМИ: мир без России и угроза глобальной революции

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Фото: Reuters Reuters

«Как цифровой доллар может потрясти США»

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Президент США Джо Байден издал указ, который может привести к созданию цифровой валюты в США, сообщает Wired. Теперь американские власти должны провести оценку возможных выгод и рисков для потребителей, инвесторов и предприятий, а также оценку финансовой стабильности и того, отвечает ли появление цифровой валюты национальным интересам.

Цифровая валюта, выпущенная в США, была бы похожа на стейблкоины, привязанные к стоимости доллара. Основное отличие заключается в том, что она будет выпущена самим Федеральным резервом - центральным банком страны. Wired отмечает, что цифровая валюта, выпущенная регулятором, может использоваться как инструмент государственного наблюдения за гражданами и контроля над их финансовыми операциями. Это рассматривается как одна из проблем для цифровой валюты Китая, которая находится на ранних стадиях внедрения. В обществе, потребляющем цифровую валюту, правительство легко может приостановить действие цифровых кошельков диссидентов и правозащитников.

«Может ли мир обойтись без огромных запасов российского сырья»

Проблемы в российской экономике, 11-й по величине экономике мира, не обязательно должны вызвать глобальный хаос, но со времен распада Советского Союза, цепь зависимости, связывающая Россию с мировой экономикой, окрепла и усложнилась, пишет The Economist. Россия занимает первое, второе и третье места соответственно среди мировых экспортеров природного газа, нефти и угля.

Европа получает большую часть энергии от своего восточного соседа. На Россию также приходится половина импорта урана в Америку. РФ поставляет десятую часть мирового производства алюминия и меди и пятую часть никеля для аккумуляторов. Ее доминирование в экспорте палладия, ключевого элемента автомобильной и электронной промышленности, еще больше. Кроме того, Россия - важнейший поставщик пшеницы и удобрений. Заявления США и Британии об отказе от российской нефти и намеки на готовность пойти дальше уже вызвали шок на рынках - цена на нефть марки Brent взлетела до 139 долларов за бочку, это вдвое больше, чем 1 декабря 2021 года. Газ подорожал в 18 раз к уровню годичной давности. Торги никелем на Лондонской бирже пришлось приостановить из-за рекордного скачка цен. Трейдеры заявил, что если уровень эскалации не снизится, миру придется ограничить потребление энергоносителей и металлов.

«Сначала глобальная война, затем - глобальная революция?»

American Thinker пишет, что мир вплотную подошел к еще одной великой войне, поскольку Запад во главе с США «ссорится» с Россией и Китаем, и «движущие силы и сотрясатели планеты бездумно копают себе могилы». Глобальные войны устанавливают заметные маркеры, отделяющие человеческую историю от прошлого: «Общества меняются. Закрепляются новые идеи. Экономика трансформируется. И всегда поднимаются восстания против старых, устоявшихся порядков, которые приносили страдания и резню в грандиозных масштабах».

В период между окончанием Второй мировой войны и холодной войны возникла сотня независимых наций, отмечает American Thinker: «Горстка строителей империй в двадцатом веке намеревалась завоевать мир, и они невольно развязали величайшее стремление к национальному самоопределению в мировой истории». Как отмечает издание, есть определенные исторические уроки, «которые настолько очевидны, что удивительно, как они снова и снова игнорируются». Один из них - не начинать глобальную войну, если вы не готовы к тому, что за ней последует глобальная революция. Как бы ни разыгралась эта смертельная битва, «устаревшие структуры власти неизбежно приведут в движение собственную кончину».

«Как просчеты могут привести к конфликту Россия-США»

Несмотря на обещание президента США Джо Байдена не втягивать американские войска в конфликт России и Украины, просчет любой из сторон может привести к втягиванию НАТО в этот кризис, считает обозреватель Fox News Майкл Ли. Он отметил, что страх перед «смертельной эскалацией» сдержал администрацию Байдена от одобрения поставки польских истребителей МиГ-29 украинским военным.

Разведывательное сообщество решило, что Россия могла бы принять это за эскалацию и жестко ответить. Но самый большой риск даже не отправка МиГ-29, а введение бесполётной зоны над Украиной. Бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что бесполетная зона - наибольший риск среди известных сценариев, но существует и неизвестные, способные непреднамеренно вызвать эскалацию. Коффлер назвала украинский кризис «войной по доверенности» между США и Россией, которая легко может перерасти в настоящую «перестрелку», если стороны неверно истолкуют намерения друг друга.

«Работают ли санкции?»

Экс-директор по борьбе с иранским оружием массового уничтожения в Совете национальной безопасности Белого дома Рич Голдберг заявил, что поэтапный подход США к введению санкций не отпугнул Россию, но зато «напугал до чертиков» рынок. Об этом сообщает Fox News.