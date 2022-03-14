Германия попросила Польшу приостановить поезда с украинскими беженцами

Замминистра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер рассказал о том, что к Варшаве обратилась Германия с просьбой приостановить отправку специальных поездов с украинскими беженцами. Об этом сообщает телеканала TVN.

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«Вчера вечером с нами связалось немецкое МВД, и нас спросили, не могли бы мы приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже образовалось "узкое место"», – цитирует Шефернакера РИА Новости.

По его мнению, эта просьба показывает, что Евросоюз не был готов к сложившейся ситуации. Он также уточнил, что за три дня специальными поездами из Варшавы, Кракова и Катовиц выехало 28 тысяч человек. А всего в Польше 1,5 миллиона беженцев.

При этом он выразил надежду на то, что другие европейские страны продолжат принимать украинских беженцев. Он подчеркнул, что рассчитывает на европейскую солидарность.

Тем временем в сети множатся жалобы на украинских беженцев от жителей Германии, Польши, Молдавии, Болгарии и Венгрии. Европейцы возмущены поведением гостей. В частности, украинцы требуют, чтобы с ними разговаривали только по-украински, настаивают на более комфортных условиях проживания и обливают краской памятники советским солдатам.