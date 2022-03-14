В ООН сообщили, что свои дома на Украине покинули более 5 млн человек

Более 5 млн человек на Украине вынуждены были покинуть свои дома в результате конфликта. Об этом сообщил в опубликованном в понедельник в газете Corriere della Sera интервью Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди .

"Более 5 млн человек на Украине, 10-15% населения, лишились крова, из которых половина уже покинули страну, но такими темпами еще 3 млн уедут в ближайшие дни", - сказал Гранди.

По его словам, треть из 40-миллионного населения Украины "находятся в отчаянном положении из-за последствий войны". "Более всего поражает, как такая ситуация создалась всего за две недели", - добавил он, отметив, что "этот миграционный кризис самый серьезный" после Второй мировой войны. Верховный комиссар также отметил, что пока с ним в целом удается справляться благодаря тому, что "у украинцев тесные связи с Европой, где укоренилась украинская община".