В Киеве раскрыли темы четвертого раунда переговоров с Россией

В ходе четвертого раунда переговоров с Россией Киев планирует обсудить гарантии безопасности и вывод российских войск. Об этом со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского пишет РИА Новости.

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«Переговоры. Четвертый раунд. По вопросам мира, прекращения огня, немедленного вывода сил и гарантий безопасности», - заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Он также подчеркнул, что четвертый раунд переговоров начнется «буквально через несколько минут».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

Между Россией и Украиной, начиная с 28 марта, прошло три раунда переговоров. Стороны так и не достигли консенсуса, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что делегации России и Украины продолжают общение в видеоформате. В свою очередь представитель российской делегации Леонид Слуцкий заявил о достижении значительного прогресса.