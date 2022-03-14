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20 минут назад

Польша потребовала приостановить членство России в МАГАТЭ

Елена Прошина

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва потребовала от главы МАГАТЭ приостановить членство России в этой организации в связи с ситуацией вокруг АЭС в Чернобыле и Запорожье. Об этом сообщает агентство РАР.

Польша потребовала приостановить членство России в МАГАТЭ
Фото: TwitterTwitter

«Я обратилась к главе Международного агентства по атомной энергии с просьбой о приостановке членства России во всех органах этой организации», - цитирует Анну Москву РИА Новости.

По мнению польского министра, Варшава и другие члены МАГАТЭ серьезно обеспокоены ситуацией вокруг АЭС Чернобыля и Запорожья, а также в Чернобыльской зоне отчуждения. Соответствующее официальное письмо она направила главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

Ранее МАГАТЭ заявили, что угрозы распространения радиации на Чернобыльской АЭС не зафиксировано. Станция продолжает работать на резервных дизельных генераторах. Украинские специалисты отремонтировали одну из двух поврежденных линий электропередачи для возобновления внешнего электроснабжения. Планировалось, что 14 марта АЭС будет вновь подключена к украинской электросети.

13 марта в МАГАТЭ заявили, что получили от главы «Росатома» Алексея Лихачева опровержение о планах России установить постоянный контроль над Запорожской АЭС. Также Лихачев опроверг слухи о намерениях передать станцию в систему управления российской госкорпорации.

В мире,Алексей Лихачев,МАГАТЭ,Росатом,
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