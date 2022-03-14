Польша потребовала приостановить членство России в МАГАТЭ

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва потребовала от главы МАГАТЭ приостановить членство России в этой организации в связи с ситуацией вокруг АЭС в Чернобыле и Запорожье. Об этом сообщает агентство РАР.

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«Я обратилась к главе Международного агентства по атомной энергии с просьбой о приостановке членства России во всех органах этой организации», - цитирует Анну Москву РИА Новости.

По мнению польского министра, Варшава и другие члены МАГАТЭ серьезно обеспокоены ситуацией вокруг АЭС Чернобыля и Запорожья, а также в Чернобыльской зоне отчуждения. Соответствующее официальное письмо она направила главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

Ранее МАГАТЭ заявили, что угрозы распространения радиации на Чернобыльской АЭС не зафиксировано. Станция продолжает работать на резервных дизельных генераторах. Украинские специалисты отремонтировали одну из двух поврежденных линий электропередачи для возобновления внешнего электроснабжения. Планировалось, что 14 марта АЭС будет вновь подключена к украинской электросети.