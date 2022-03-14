Стремление Зеленского встретиться с Путиным объяснили

Президент Украины Владимир Зеленский стремится встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы как можно скорее добиться остановки специальной военной операции, считает политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что эта встреча, тем не менее, не случится, пока переговорщики делегаций стран не договорятся о взаимных уступках.

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«Встреча президентов в какой-то момент, действительно, будет необходима. Предположу, что встреча эта произойдет в большом, широком формате по типу Нормандского. Должны ведь присутствовать и международные гаранты для подписания соглашений на высоком уровне», — предположил Жарихин.

Сейчас, как считает политолог, стороны не успели достигнуть необходимых компромиссов с каждой стороны, слишком много ключевых вопросов так и не были согласованы.

«Собственно, поэтому Путин и говорит, что не против встречи с Зеленским, но уже для того, чтобы своими полномочиями главнокомандующих утвердить все согласованные компромиссы. Которых пока нет», — объяснил Жарихин.

Зеленский же, по его словам, стремится ускорить эту встречу, чтобы как можно скорее добиться перемирия в условиях ухудшающейся военной обстановки на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал цель переговоров с Россией. Зеленский заявил, что целью Киева является получить действенные гарантии. «Не как в Будапеште, не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать — вот это работает, вот это гарантии», — объяснил президент. Он также отметил, что в сложной переговорной работе Украина рассчитывает получить результат, необходимый для нее, мира и безопасности.