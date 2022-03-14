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1 час назад

Ассоциация британских оркестров выступила против запрета русских классических композиторов

Ревизор.ruРевизор.ru

Это заявление было вызвано массовой отменой концертов и выступлений российских артистов из-за спецоперации российских вооруженных сил. В Ассоциацию британских оркестров входят большинство академических коллективов страны, в том числе оркестры Английской национальной оперы и Королевского оперного театра. "Мы не поддерживаем тотальный бойкот этих произведений, как не бойкотируем произведения, созданные композиторами, жившими в других странах в иные времена", - говорится в сообщении. По мнению исполнительного директора ассоциации Марка Пембертона, российская культура тесно вплетена в "исторический канон западной классической музыки".

Ассоциация британских оркестров выступила против запрета русских классических композиторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Политические заявления и требования не должны распространяться на искусство", — отметил также Пембертон в беседе с изданием Telegraph.

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