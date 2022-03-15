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49 минут назад

Верховная рада Украины лишила Илью Киву депутатского мандата

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Верховная рада Украины в ходе заседания лишила Илью Киву мандата депутата, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинское издание Страна.ua. За лишение Кивы депутатского мандата проголосовали 335 депутатов.

Верховная рада Украины лишила Илью Киву депутатского мандата
Фото: Олег Федонюк/facebook.comОлег Федонюк/facebook.com

Кива выступал с рядом заявлений, критикуя действующие власти на Украине. Накануне он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский все-таки покинул территорию страны. По его словам, глава государства будет отдавать дальнейшие распоряжения украинским военным из посольства США в Польше.

27 февраля сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Юрий Бойко сообщил, что народный депутат Илья Кива будет исключен из фракции. Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

2 марта Илью Киву исключили из партии.

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