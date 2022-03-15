Верховная рада Украины лишила Илью Киву депутатского мандата

Верховная рада Украины в ходе заседания лишила Илью Киву мандата депутата, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинское издание Страна.ua. За лишение Кивы депутатского мандата проголосовали 335 депутатов.

Фото: Олег Федонюк/facebook.com Олег Федонюк/facebook.com

Кива выступал с рядом заявлений, критикуя действующие власти на Украине. Накануне он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский все-таки покинул территорию страны. По его словам, глава государства будет отдавать дальнейшие распоряжения украинским военным из посольства США в Польше.

27 февраля сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Юрий Бойко сообщил, что народный депутат Илья Кива будет исключен из фракции. Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

2 марта Илью Киву исключили из партии.