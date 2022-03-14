Китай потребовал объяснений от США за биологические лаборатории

США должны разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, в том числе и на территории Украины. Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет РИА Новости.

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Ранее замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований и США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.

Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя слова Нуланд, отметил, что в Вашингтоне опасаются выявления фактов нарушения конвенции о биологическом оружии. Он также пояснил, что в ходе спецоперации ВС России «вскрыли факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы». В Минобороны России уточнили, что в украинских биолабораториях «велись эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей».

По словам официального представителя МИД КНР, военно-биологическая деятельность на Украине, которая велась под контролем США, вызывает озабоченность у мирового сообщества.

«Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?» - поинтересовался Чжао Лицзянь.