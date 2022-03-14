Россия восстанавливает авиасообщение с Китаем и Индонезией

Россия с 14 марта возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Соответствующее решение принял оперштаб РФ еще 25 февраля.

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Отметим, что полное открытие неба между странами пока носит чисто технический характер. Перевозчики до сих пор не поставили новые вылеты по доступным маршрутам.

Тем не менее, согласно документу, авиакомпании из РФ, КНР и Индонезии могут выполнять по три рейса в неделю между странами. В списке открытых маршрутов: Москва – Денпасар, Москва – Пекин, Москва – Гуанчжоу и Москва – Шанхай.

Отметим, что власти Индонезии еще в феврале разрешили туристические поездки на остров Бали. Там, а также на Риау карантин отменен. Но иностранным путешественникам необходимо забронировать на 4 дня отель из утвержденного правительством списка и пройти ПЦР-тесты при заселении и перед выездом из гостиницы на 3-й день.