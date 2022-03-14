«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Казахстан

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» отменили перелеты в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Израиль, Египет и Таиланд. Для вывоза застрявших в Таиланде туристов из России «Уральские авиалинии» рассказали, что нужно делать, дабы попасть на рейс. Авиакомпания начала отменять свои авиарейсы из-за антироссийских санкций, коснувшихся международных перелетов для российских самолетов. Санкции западные страны объявили в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины.