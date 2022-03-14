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38 минут назад

Умер актер из фильмов Marvel Уильям Херт

Елена Прошина

Актер Уильям Херт, сыгравший генерала Росса в нескольких фильмах киновселенной Marvel, умер в возрасте 71 года. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на сына актера Уилла.

Умер актер из фильмов Marvel Уильям Херт
Фото: ReutersReuters

«С большой скорбью сообщаю, что семья Хертов оплакивает смерть Уильяма Херта. Он мирно умер в кругу семьи от естественных причин», — рассказал он.

Отмечается, что актер не дожил неделю до своего 72-летия.

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Напомним, что Херт сыграл генерала Таддеуса «Громовержца» Росса сразу в нескольких фильмах Marvel: «Черная вдова», «Невероятный Халк», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Также актер известен по роли Луиса Молины в фильме «Укус женщины-паука» — за нее Херт получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль», а также награду Британской академии кино и телевизионных искусств, а также серебряную премию Каннского фестиваля.

Всего за свою карьеру Херт сыграл более чем в 100 кинокартинах.

В мире,Нина Веселовская,Уильям Херт,Луис Молина,
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