Пожар вспыхнул на авиазаводе в Киеве

В Киеве одна из ракет попала в территорию авиазавода «Антонов», расположенного в западной части города. В результате обстрела, вспыхнул пожар, передает агентство «Интерфакс-Украина».

О причиненном ущербе и возможных жертвах пока нет информации.

Завод «Антонов» является единственным в Украине производителем транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. На заводе производят такие воздушные судна, как Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.