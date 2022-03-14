В США отметили прогресс в российско-украинских переговорах

США видят со стороны России и Украины некоторые признаки готовности вести «серьезные» переговоры. Об этом заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, пишет РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

В ответ на начало военной операции на Украине ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции.

По словам Уэнди Шерман, наблюдается прогресс в российско-украинских мирных переговорах. Она связала сближение позиций двух стран с «колоссальным давлением», которое оказывается на Россию, и продолжающейся помощью Украине.

«Это давление начинает иметь некоторый эффект. Мы видим некоторые признаки готовности вести реальные серьезные переговоры», - подчеркнула Шерман.

Напомним, что между Россией и Украиной, начиная с 28 марта, прошло три раунда переговоров. Стороны так и не достигли консенсуса, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что делегации России и Украины продолжают общение в видеоформате.