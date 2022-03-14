Выявлен раскол в позиции Запада по ситуации на Украине

Между властями США и Польши возникли разногласия по вопросу отправки военных самолетов на Украину. Об этом стало известно из материала издания Financial Times (FT).

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По информации газеты, обнародование польской стороной предложения направить Киеву истребители МиГ-29 без консультации с Вашингтоном выявило раскол в позиции Запада по ситуации на Украине. Отмечается, что американская сторона не возражала против передачи польских МиГ-29 Киеву. При этом США должны были поставить Варшаве свои истребители F-16 для восполнения вооружений военно-воздушных сил.

FT пишет, что в Вашингтоне сочли передачу F-16 польской стороне логистически сложной и создающей риск втягивания США в российско-украинский конфликт. Об этой позиции сообщили Польше. Однако позже американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил СМИ, что США дает «зеленый свет» этому плану. При этом в Варшаве об этом не знали.

Таким образом, между Вашингтоном и Варшавой сложилось недопонимание.

«Проблема была в том, что нам сказали «нет». А потом вдруг идут в СМИ и говорят про зеленый свет, при этом никакой связи с нами не было» — рассказал высокопоставленный польский чиновник.

По его словам, американские союзники должны относиться к Польше как к партнеру.