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1 час назад

Стало известно о разногласиях Польши и США по отправке самолетов на Украину

Lenta.ruLenta.ru

Между властями США и Польши возникли разногласия по вопросу отправки военных самолетов на Украину. Об этом стало известно из материала издания Financial Times (FT).

Выявлен раскол в позиции Запада по ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

По информации газеты, обнародование польской стороной предложения направить Киеву истребители МиГ-29 без консультации с Вашингтоном выявило раскол в позиции Запада по ситуации на Украине. Отмечается, что американская сторона не возражала против передачи польских МиГ-29 Киеву. При этом США должны были поставить Варшаве свои истребители F-16 для восполнения вооружений военно-воздушных сил.

FT пишет, что в Вашингтоне сочли передачу F-16 польской стороне логистически сложной и создающей риск втягивания США в российско-украинский конфликт. Об этой позиции сообщили Польше. Однако позже американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил СМИ, что США дает «зеленый свет» этому плану. При этом в Варшаве об этом не знали.

Таким образом, между Вашингтоном и Варшавой сложилось недопонимание.

«Проблема была в том, что нам сказали «нет». А потом вдруг идут в СМИ и говорят про зеленый свет, при этом никакой связи с нами не было» — рассказал высокопоставленный польский чиновник.

По его словам, американские союзники должны относиться к Польше как к партнеру.

Ранее The Wall Street Journal писало, что президент США Джо Байден лично запретил польским властям поставлять военные самолеты на Украину. Отмечалось, что это решение было принято, чтобы не провоцировать президента России Владимира Путина и не допустить дальнейшей эскалации ситуации.

В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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