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33 минуты назад

Раскрыто число погибших во время январских беспорядков в Казахстане

Елена Прошина

Во время январских беспорядках в Казахстане погибло 230 человек, сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов на пленарном заседании мажилиса (нижней палаты) парламента.

Названо число погибших в ходе беспорядков в Казахстане
Фото: ReutersReuters

«Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков», - цитирует Асылова РИА Новости.

По его словам, больше всего погибших было в Алматы - 139 человек. Как было установлено, при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидированы 86 нападавших. По 53-м погибшим обстоятельства смерти выясняются. Эти люди были обнаружены на территории города с различными ранениями. Из них 48 – с огнестрельными, два – с ножевыми, три с другими травмами и ожогами.

В других семи регионах страны погибло 63 нападавших. Они были ликвидированы силами правопорядка. Кроме того, известно о 20 погибших, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 в Алматы, восемь в Алматинской области и один в городе Тараз. Среди них есть и те, кто попал под перекрестный огонь, а также от рук погромщиков, и те, кто не подчинился требованиям военных на блок-постах.

Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели 225 человек, в том числе 19 силовиков.

Напомним, массовые беспорядки в Казахстане произошли в начале января 2021 года. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. Уже к 7 января ситуацию стабилизировали, а 19 января был снят режим ЧП.

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