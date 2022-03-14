Япония выступила за новый мировой порядок

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что существует необходимость создания нового мирового порядка. Он возможен после реформы Совбеза ООН , на важность которой указала ситуация на Украине и действия России , отметил он на съезде Либерально-демократической партии , сообщает Kyodo.

Вместе со странами, позитивно расположенными к реформам, мы будем продолжать усилия для реформирования Совета безопасности и реформирования ООН , — рассказал премьер.

Ранее стало известно, что 2 марта первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила: в Вашингтоне изучают перспективы исключения РФ из Совбеза ООН. Она добавила, что речь идёт о чрезвычайно сложной процедуре. По словам дипломата, в США пока не выработали решения относительно того, следует ли вообще пытаться двигаться по данному пути.