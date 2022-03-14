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1 час назад

Япония выступила за новый мировой порядок

News.ruNews.ru

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что существует необходимость создания нового мирового порядка. Он возможен после реформы Совбеза ООН, на важность которой указала ситуация на Украине и действия России, отметил он на съезде Либерально-демократической партии, сообщает Kyodo.

Япония выступила за новый мировой порядок
Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look PressPool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действия России, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, указывают на необходимость организации нового мирового порядка, — подчеркнул японский премьер.

Кисида добавил, что в Токио и прежде считали важным нахождение под максимальным самоконтролем использование права вето.

Вместе со странами, позитивно расположенными к реформам, мы будем продолжать усилия для реформирования Совета безопасности и реформирования ООН, — рассказал премьер.

Ранее стало известно, что 2 марта первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила: в Вашингтоне изучают перспективы исключения РФ из Совбеза ООН. Она добавила, что речь идёт о чрезвычайно сложной процедуре. По словам дипломата, в США пока не выработали решения относительно того, следует ли вообще пытаться двигаться по данному пути.

В мире,Уэнди Шерман,Совбез ООН,ЛДПР,ООН,
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